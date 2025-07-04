Это предательство: Екатерина Вилкова про открытые отношения в паре
Актриса Вилкова: открытые отношения — это уже не брак
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Актриса замужем уже более десяти лет.
Если женатая пара допускает открытые отношения — это уже не брак. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила актриса Екатерина Вилкова на премьере сериала «Открыты брак. Акт 2».
Артистка подчеркнула, что отрицательно относится к такому формату отношений. Для нее это уже не семья.
«Либо брак, либо не брак», — сказала Вилкова.
Она также призналась, что не готова простить своей второй половинке измену, так как считает подобный поступок предательством партнера.
Сама Екатерина в ЗАГС в качестве невесты ходила лишь однажды. С 2011 года знаменитость замужем за своим коллегой, актером Ильей Любимовым. Вместе они воспитывают двух детей: дочь Павлу и сына Петра.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что нельзя прощать партнеру в отношениях, по мнению психолога. После некоторых поступков своей пары, ей нельзя давать второй шанс, особенно, если в этот момент вы были уязвимв. Это не злопамятство, а порея внутренней опоры.
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