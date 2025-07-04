Митингующие парализовали движение транспорта и возводят баррикады.

Массовые беспорядки в эти минуты разгораются в Сербии. Протестующие с самого утра пытаются блокировать трассы по всей стране, включая столицу. На центральных улицах Белграда возвели баррикады, на дорогах устраивают шествия. Движение транспорта парализовано, порядок пытается восстановить полиция. Обстановку в городе покажет корреспондент «Известий» Сергей Петров.

Утренние кадры из столицы Сербии. Провокаторы блокируют оживленную дорогу, полиция с проезжей части пытается оттеснить толпу.

Акции протеста проходят и в других частях Белграда. Митингующие пытаются выходить на оживленные магистрали, угрожают заблокировать общественный транспорт и международный аэропорт. Но пока лишь водят хороводы по проезжей части и бегают по улицам. Но и это сильно мешает нормальному функционированию большинства городских систем.

«Правоохранители сейчас дежурят практически на каждом перекрестке. Силовиков очень много. Посмотрите, сколько автомобилей на улице Кралице Марии, одной из центральных в городе. Стычек с полицией нет. Протестующие боятся провоцировать силовиков после сегодняшней ночи», — рассказывает корреспондент.

Поздно ночью протестующие устроили настоящий погром на одной из улиц. Полицейских начали забрасывать стульями, коробками и камнями — всем, что попадалось им под руку. Один из правоохранителей получил серьезные травмы.

Полиция уже установила личности почти 700 протестующих, из которых 19 доставлены в участки. Трое стали фигурантами уголовного дела. Такая судьба ждет каждого демонстранта — силовики требуются от людей не устраивать акции. Призывает оппозицию к спокойствию и президент страны Александр Вучич.

«Мы избегаем применения силы. Мы хотим, чтобы свобода собраний, самовыражения, все это было. Но такого рода насилие государство допустить не может. Потому что тогда оно уже не государство», — отметил президент Сербии Александр Вучич.

Протесты на улицах сербских городов идут уже больше семи месяцев. Участники требуют назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента возле здания Скупщины. И даже поставили перед президентом ультиматум: выполнить требования до 28 июня.

Но поддаваться на провокации Белград не стал, и это спровоцировало новую волну акций. Сами протесты больше похожи на срежиссированный Западом спектакль. Среди демонстрантов, в основном, студенты, у некоторых в руках оружие. Сами маршруты протестов не случайно проходят мимо западных посольств.

«Любые процессы, которые у нас происходят, они курируются службами, посольствами, западными кураторами и так далее. Естественно, что здесь используются огромные ресурсы, огромные деньги. И так просто, ну откуда у студентов деньги?» — поделился сербский политик, председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Однако, продолжающиеся митинги в Сербии цели так и не достигли. Попытки блокады улиц Белграда сегодня провалились. «Контейнерная революция», как ее назвал президент страны, больше похожа на затухающий костер оппозиции.