Ураган и ливень надвигаются на Москву

Непогода продлится до конца дня.

Штормовое предупреждение объявлено в Москве. На столицу надвигается ураган. А еще ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. Непогода продлится до конца дня.

При этом температура воздуха существенно не изменится. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Санкт-Петербург готовится к первому за 160 лет июльскому наводнению. Синоптики предупреждали о том, что на город обрушится ураганный ветер, а высота волн в Финском заливе может достигнуть двух метров. Ради обеспечения безопасности 3 июля была перекрыта дамба.