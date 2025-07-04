Завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Одна из обвиняемых замешана еще в трех похожих преступлениях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.
«Уголовное дело поступило в прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — проинформировали в ведомстве.
К уголовной ответственности о мошенничестве в особо крупном размере привлечены четыре человека: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Последняя обвиняется еще в трех аналогичных преступлениях.
Обвиняемые в мошенничестве по делу о квартире Ларисы Долиной.
Со 2 апреля по 12 июля 2024 года они обманом похитили 175 миллионов рублей, а также лишил артистку права на квартиру в центре столицы. Рыночная стоимость помещения оценивается в 138 миллионов рублей. Общий ущерб, который был причинен Долиной, равен 317,6 миллиона рублей.
Суд уже удовлетворил иск прокурора о взыскании средств, которые потупили на счета преступников мошенническим путем.
Сделка о продаже квартиры исполнительницы также была оспорена в судебном порядке.
Ранее 5-tv.ru писал, как Лариса Долина объяснила строгость к молодым артистам.
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