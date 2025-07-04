Завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Одна из обвиняемых замешана еще в трех похожих преступлениях.

Завершено расследование дела о квартире Ларисы Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

«Уголовное дело поступило в прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — проинформировали в ведомстве.

К уголовной ответственности о мошенничестве в особо крупном размере привлечены четыре человека: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Последняя обвиняется еще в трех аналогичных преступлениях.

текстОбвиняемые в мошенничестве по делу о квартире Ларисы Долиной. Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

Со 2 апреля по 12 июля 2024 года они обманом похитили 175 миллионов рублей, а также лишил артистку права на квартиру в центре столицы. Рыночная стоимость помещения оценивается в 138 миллионов рублей. Общий ущерб, который был причинен Долиной, равен 317,6 миллиона рублей.

Суд уже удовлетворил иск прокурора о взыскании средств, которые потупили на счета преступников мошенническим путем.

Сделка о продаже квартиры исполнительницы также была оспорена в судебном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лариса Долина объяснила строгость к молодым артистам.

 

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