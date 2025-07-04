Белоусов поручил подготовить список технологий для медпомощи военным

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить список новых технологий для введения в систему медицинской помощи военным. Об этом рассказали в ведомстве по итогам совещания по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках.

Глава Минобороны поручил в течение 30 дней проработать инициативы по оптимизации медицинского обеспечения бойцов на линии фронта. Отмечается, что в результате этой работы должен быть сформирован список инновационных методов, которые можно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим на основе предложений и наработок Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства России.

Поручение дано в рамках проекта по совершенствованию помощи российским военным. Его цель заключается в нахождении новых методов реализации медицинского обеспечения в войсках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белоусов призвал страны ШОС объединить усилия.