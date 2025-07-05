«Прооперировали»: как себя чувствует мальчик, которого ударили ножом в Сергиевом посаде

Сейчас он находится в больнице вместе с мамой.

Девятилетнего мальчика, на которого напал мужчина в Сергиевом Посаде, прооперировали. Он находится в палате вместе с мамой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой», — отмечается в материале.

По словам Мишоновой, нападавший страдает шизофренией. В момент инцидента ребенок просто играл во дворе.

Вечером 4 июля мужчина ударил ножом в шею девятилетнего ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде. Напавшим оказался местный житель 1990 года рождения, он уже задержан правоохранителями. По данным Следственного комитета (СК), мужчину в ближайшее время доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде на Новоугличском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

К счастью, рана оказалась непроникающей. По прогнозам, в больнице мальчик пробудет около недели.

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