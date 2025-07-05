Футболист Федор Смолов подрался в одном из заведений Москвы

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 312 0

Экс-нападающего «Краснодара» могли спровоцировать.

Футболист Федор Смолов подрался в одном из заведений Москвы

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов стал участником драки в столичном кафе «Кофемания». Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс». Кадры инцидента опубликованы в Telegram-каналах.

Издание сообщает, что случай произошел ранним утром 28 мая в заведении на Никитской улице в Москве. На видео футболист вступил в словесную перепалку с двумя мужчинами, которая переросла в рукоприкладство. Сообщается, что Смолова могли спровоцировать.

По данным газеты «Спорт-Экспресс», после инцидента у Федора Смолова требовали деньги, чтобы запись не попала в сеть. Известно, что футболист не стал выполнять требования вымогателей, а кадры были обнародованы.

Федору Смолову 35 лет. Его последним клубом был «Краснодар», в составе которого он в минувшем сезоне выиграл чемпионат России.

Драка произошла в том же заведении сети «Кофемания», в котором случился инцидент с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в 2018 году. Тогда суд вынес решение об их тюремном заключении. Мамаев был осужден на один год и пять месяцев, а Кокорин — на один год и шесть месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Федор Смолов провел отпуск вместе со своей женой, моделью Кариной Истоминой.

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