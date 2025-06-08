«Такая нежность»: Смолов и Истомина роскошно отдохнули на Мальдивах

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Спортсмен Федор Смолов вывез всю семью на отдых к океану

«Такая нежность»: Смолов и Истомина роскошно отдохнули на Мальдивах

Фото: Instagram*/diamond_april

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Пара устроила романтический вечер при свечах вдвоем и провела время с ребенком.

Супруга футболиста Федора Смолова, модель Карина Истомина, поделилась фотографиями с берега Индийского океана. Семья улетела отдыхать на Мальдивы вместе с маленькой дочкой. Соответствующие снимки блогер выложила в соцсети.

Истомина на снимках наслаждается прогулками по белоснежному песку, велопоездками по острову и любованием закатами.

Супруги опубликовали и совместные фото, на которых они ужинали в ресторане на океанском побережье. Стол, за которым сидели возлюбленные, был украшен свечами, а к самому местоположению проходила аллея из фонарей.

Вместе с ребенком Карина и Федор поплавали на яхте. Малышка сидела у папы на коленях и смотрела на океан. Поклонников пары восхитил видеоролик. В комментариях все люди хвалили Смолова.

«Федор хороший, добрый человек и лучший отец для Лоры»;

«Пересмотрела раз 10, такая нежность, папина доча, как же это прекрасно», — писали фанаты.

Проводила время с дочкой и Истомина. Она показала подписчикам, как прогуливалась с малышкой около виллы, смеялась с ней и обнимала ее.

Смолов и Истомина поженились летом 2023 года. Через несколько месяцев стало известно, что избранница спортсмена беременна. Ребенок у пары появился на свет уже в ноябре того же года.

Ранее, писал 5-tv.ru, футболист Смолов рассказал о семейной жизни после переезда в Краснодар.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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