В Саратове и Энгельсе в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 43 0

В результате атаки дронов в Саратовской области повреждены жилые дома

В Саратове и Энгельсе в результате атаки беспилотников повреждены жилые дома

Фото: © РИА Новости/Андрей Архипов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

О пострадавших не сообщается.

Жилые дома в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — отметил чиновник.

Вечером 4 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией семи областей России 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего было уничтожено над Белгородской областью (28) и Брянской областью (6).

Губернатор Белгородской области сообщил о том, что в результате падения обломков дрона пострадала мирная жительница в городе Валуйки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога.

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