В Саратове и Энгельсе в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома
В результате атаки дронов в Саратовской области повреждены жилые дома
Фото: © РИА Новости/Андрей Архипов
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О пострадавших не сообщается.
Жилые дома в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — отметил чиновник.
Вечером 4 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией семи областей России 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего было уничтожено над Белгородской областью (28) и Брянской областью (6).
Губернатор Белгородской области сообщил о том, что в результате падения обломков дрона пострадала мирная жительница в городе Валуйки.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога.
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