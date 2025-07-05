Грозит уголовное дело: какие грибы и ягоды нельзя собирать в лесу

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Депутат Чаплин: за сбор грибов из Красной книги грозит уголовное наказание

какие растения в лесу срывать нельзя, даже если очень хочется

Фото: 5-tv.ru

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Перед походом за природным урожаем стоит изучить правила и списки охраняемых видов растений.

В России идет активный сезон сбора грибов и ягод. Однако гражданам стоит помнить о строгих ограничениях в этой части. Об этом URA.RU напомнил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — подчеркнул депутат.

Согласно закону, за такие действия может грозить лишение свободы сроком до девяти лет и штраф до трех миллионов рублей. Под охраной находятся, в частности, следующие виды:

  • Морошка — болотный кустарник с желтыми ягодами, занесена в Красную книгу с 1984 года из-за сокращения ареала и чрезмерного сбора;
  • Вешенка небродийская — редкий гриб с широкими светлыми шляпками, произрастающий на поваленных лиственных деревьях. Включен в Красную книгу в 2010 году;
  • Трюфель летний — подземный гриб с характерным ароматом, обитающий в лиственных и смешанных лесах. Официально охраняется с 2023 года;
  • Шишкогриб хлопьеножковый — гриб с чешуйчатой шляпкой, занесен в Красную книгу в 2023 году. Встречается преимущественно под дубами;
  • Клюква мелкоплодная — низкорослый кустарник, произрастающий на болотах. Включен в список охраняемых видов с 2008 года.

Чаплин напомнил, что федеральное законодательство разрешает собирать недревесные ресурсы только для личных нужд и без права продажи. В регионах могут действовать дополнительные ограничения. Перед выходом в лес он порекомендовал изучить местные правила и списки охраняемых видов, чтобы избежать серьезных правовых последствий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие леса в Подмосковье полны грибов.

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