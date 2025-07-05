Лукашенко рассказал об «остервенелой борьбе» Европы против правды о ВОВ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

Лукашенко: в Европе маршируют нацисты и переписывают историю о событиях ВОВ

Лукашенко уличил Европу в «остервенелой борьбе» против правды о ВОВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Белорусский лидер указал на важность знания истории.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страны Европы «остервенело борются» против правды об исторических фактах и событиях Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом он сообщил в ходе открытия Музея славы Могилевщины, его слова приводит пресс-служба администрации белорусского лидера.

«Особенно сейчас, когда против правды о той войне остервенело воюют в „просвещенной“ Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю», — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, именно по этой причине жители республики чтят память о событиях ВОВ. Они помнят также и ветеранов войны, которые потом занимались восстановлением городов и села Могилевщины после освобождения территории.

Лукашенко также напомнил о потерях СССР. Эта цифра поражает воображение — около 30 миллионов человек отдали свои жизни в годы ВОВ. Белорусский лидер указал на важность знания истории для того, чтобы этого никогда больше не повторилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США объявили о прекращении военных поставок Украине. По словам политолога, помощь Киеву никогда не была в приоритете у Вашингтона. 

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