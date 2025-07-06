Луганская Народная Республика полностью перешла под контроль России

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До начала спецоперации республика контролировала лишь треть области.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Важная веха специальной военной операции. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник: «вся территория Луганской народной республики освобождена». До начала спецоперации под контролем республики был лишь 31% от площади Луганской области Украины, теперь этот показатель равен 100%, соответственно. Это добрый знак и мощный стимул двигаться дальше, освобождая территорию ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Именно так выглядит самая большая проблема для противника ночью. Замаскированная позиция для запуска тяжелых беспилотников. Это когда не полтора килограмма под крылом, а сразу шесть-восемь.

Эту поездку вместе с военными группировки «Запад» мы готовили сильно заранее, прорабатывали маршрут. Нужно было зайти в лес в районе Купянска и снять, как запускают «Молнию», беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который недавно появился на фронте.

«Путь туда и путь обратно только на специальном вездеходе. А прямо передо мной — самый страшный телевизор. Вот если здесь я увижу изображение нашей машины со стороны, это значит, что специальная аппаратура перехватила сигнал дрона-камикадзе, и нам пора покидать этот автомобиль», — рассказал корреспондент.

Несколько раз останавливаемся и замираем. Слушаем, не летит ли дрон-камикадзе. Наконец приходим к месту.

«Мы запоминали тропинки всякие, дорогу. Ориентиры всякие, чтобы в ночное время на что-то можно было посветить фонариком», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Кран».

Фонари здесь специальные, горят только тусклым красным светом. Иногда и их включать запрещено. Тогда — только прибор ночного видения. Нормальное, привычное нам освещение есть только в блиндаже, где специальная команда готовит «птицу» к запуску.

Оператор БПЛА рассказывает нам, как обстоят дела на участке фронта.

«Сейчас уже больше война дронов, я бы так сказал. Но бывает, да, работают, в основном кассетными боеприпасами», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Егерь».

Собранный беспилотник аккуратно выносят наружу. Ставят на пусковую установку. Почти сразу машина взмывает в воздух. Цель — гаубица «три топора».

На направлениях Луганск — Кременная и Луганск — Купянск постоянно что-то гремит. Чаще это работает наша артиллерия. В основном благодаря им военным удается штурмовать позиции врага в кременских лесах. И продвигаться вперед. Мы наблюдаем за работой командного пункта одного из подразделений.

В боевых действиях теперь решающая роль совсем не за танками или пулеметами. БПЛА вносит смятения на порядок больше. Хотя выглядит как игрушечный самолет.

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