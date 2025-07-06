Бог любит троицу: бывшая участница Spice Girls Мел Би вышла замуж за парикмахера

Церемонию провели в соборе Святого Павла в Лондоне.

Британская певица и актриса, бывшая участница группы Spice Girls, Мелани Браун вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бывший парикмахер Рори Макфи, с которым она встречалась с 2018 года. Он младше невесты на 13 лет. Фотографии с торжества Мелани выложила в своем блоге.

Для свадьбы супруги выбрали собор Святого Павла в Лондоне. Мелани предпочла длинное облегающее платье, которое подчеркнуло ее великолепную фигуру, а жених вместо привычных брюк надел традиционный шотландский килт.

Бывшие коллеги звезды — Виктория Бэкхэм и Джерри Холлиуэлл — не смогли присутствовать на свадьбе. Первая очень хотела поддержать подругу, но не смогла из-за рабочих обстоятельств. Зато она поздравила Мелани в своем блоге.

«Поздравляю вас обоих! Надеемся, что у вас был самый великолепный день», — написала знаменитость.

Также свадьбу посетила модель и актриса Кара Делевинь. Она была одета в черный брючный костюм. Причем пиджак был свободного кроя, а брюки обтягивали стройные ноги знаменитости. Волосы селебрити аккуратно собрала под шляпкой. Лицо же она спрятала под темными очками.

Мелани Браун уже была замужем два раза. Первый ее избранник — танцор Джимми Гулзар. Пара сыграла свадьбу в 1998-м, а через год на свет появилась дочь Феникс Чи Гулзар. Однако в 2000 году пара рассталась. Через шесть лет Мелани начала встречаться с американским актером Эдди Мерфи, от которого родила дочь — Эйнджел. В 2007-м певица вышла замуж за кинопродюсера Стивена Белафонте, а в 2011 году родила третью дочь Мэдисон. Второй брак оказался для Мелани несчастливым. Муж ей часто изменял и даже бил. Дошло до того, что она чуть не совершила суицид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американская актриса Шарлиз Терон, которой через месяц исполнится 50 лет, рассказала о последнем своем избраннике, которому 26 лет.