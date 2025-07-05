«Очень захватывающе»: Шарлиз Терон заявила, что довольна романами на одну ночь

Последним избранником актрисы стал 26-летний парень.

Американская актриса Шарлиз Терон, которой через месяц исполнится 50 лет, призналась в подкасте Call Her Daddy в том, что не ищет любви. Ей вполне хватает мимолетных увлечений на одну ночь. Последним ее избранником стал 26-летний парень.

«Сейчас у меня такой секс, какого не было ни в 20, ни в 30 лет. Это очень захватывающе, и я не скучаю по отношениям. Я не скучаю по партнерству. Раньше за всю жизнь у меня было, наверное, три интрижки на одну ночь, но в свои сорок с лишним я почувствовала свободу и недавно переспала с 26-летним парнем. Это было чертовски круто», — рассказала актриса.

Личная жизнь Шарлиз Терон в прошлом была достаточно насыщенной. В середине 1990-х она два года встречалась с актером Крейгом Бирко. Следующим ее избранником стал музыкант, солист группы Third Eye Blind, Стивен Дженкинс, с которым они встречались с 1997-го по 2001-й. На съемках картины «24 часа» Терон познакомилась с актером Стюартом Таунсендом. Это произошло в 2002 году. Спустя несколько лет пара объявила о помолвке. Однако до свадьбы так и не дошло. Потом актриса встречалась с Шоном Пенном. Знаменитости встречались полтора года, но в 2015-м расстались.

Последней на данный момент попыткой построить серьезные отношения является роман с моделью Алексом Димитриевичем. Лавстори началась в 2023 году, но в 2024-м стало известно о расставании.

С того момента актриса и решила менее серьезно подойти к своей личной жизни и зарегистрировалась под псевдонимом на сайте знакомств. Ее быстро вычислили, но звезда ни о чем не жалеет.

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