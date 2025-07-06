The End: Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

The Independent: рок-группа Black Sabbath сыграла свой последний концерт

Прощай эпоха: рок-группа Black Sabbath сыграла свой последний концерт

Фото: www.globallookpress.com/Karl W Newton

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мероприятие прошло на родине коллектива, в Бирмингеме.

Свой последний концерт в первоначальном составе, включая и британского музыканта Оззи Осборна, сыграла группа Black Sabbath. Мероприятие прошло в Бирмингеме. Об этом сообщила газета The Independent.

«Оззи Осборн и другие первоначальные участники Black Sabbath, группы, считающейся создателем хэви-метала, дали свой последний концерт на масштабном мероприятии, состоявшемся в их родном городе Бирмингеме», — отмечается в материале.

На концерте выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Группа исполнила такие песни, как War Pigs, Iron Man и Paranoid.

Помимо Black Sabbath на мероприятии, которое продлилось десять часов, выступили также Guns N' Roses, Metallica и Slayer. По окончании концерта в небо запустили фейерверки, а Осборну подарили торт.

В полном оригинальном составе группа выступила впервые за 20 лет. Black Sabbath была образована в Бирмингеме в 1968 году. Она оказала значительное влияние на развитие рок-музыки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что британская рок-группа Oasis сыграла в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
«Везде за мной ездил»: Виктория Дайнеко рассказала о навязчивом фанате
7:40
ЦАХАЛ сообщила о перехвате выпущенной со стороны Йемена ракеты
7:23
The End: Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой
6:55
Луганская Народная Республика полностью перешла под контроль России
6:35
Бог любит троицу: бывшая участница Spice Girls Мел Би вышла замуж за парикмахера
6:15
Россия установила контроль над селом с крупнейшим литиевым месторождением Донбасса

Сейчас читают

«Вы ее получите!» — Илон Маск заявил о формировании новой партии в США
«Абсолютно неприемлемы!» — жена Федора Смолова высказалась о драке супруга
Более 90 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025