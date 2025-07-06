The End: Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой

Мероприятие прошло на родине коллектива, в Бирмингеме.

Свой последний концерт в первоначальном составе, включая и британского музыканта Оззи Осборна, сыграла группа Black Sabbath. Мероприятие прошло в Бирмингеме. Об этом сообщила газета The Independent.

«Оззи Осборн и другие первоначальные участники Black Sabbath, группы, считающейся создателем хэви-метала, дали свой последний концерт на масштабном мероприятии, состоявшемся в их родном городе Бирмингеме», — отмечается в материале.

На концерте выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Группа исполнила такие песни, как War Pigs, Iron Man и Paranoid.

Помимо Black Sabbath на мероприятии, которое продлилось десять часов, выступили также Guns N' Roses, Metallica и Slayer. По окончании концерта в небо запустили фейерверки, а Осборну подарили торт.

В полном оригинальном составе группа выступила впервые за 20 лет. Black Sabbath была образована в Бирмингеме в 1968 году. Она оказала значительное влияние на развитие рок-музыки.

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