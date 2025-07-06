В столице пройдет XXI Международный шахматный форум Moscow Open — 2025

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 15 0

Гостей ждут массовые турниры и большая развлекательная программа.

В столице пройдет XXI Международный шахматный форум Moscow Open — 2025

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

С 16 по 20 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет XXI Международный шахматный форум Moscow Open — 2025. Организаторы соревнований — столичный Департамент спорта и Федерация шахмат Москвы.

В программу форума традиционно войдут крупные массовые турниры: этапы Fonbet Кубка России среди мужчин и женщин, а также открытые соревнования среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет соответственно и юношей и девушек до 17 лет. В состязаниях примут участие более тысячи шахматистов разных возрастов и спортивной квалификации. Они сразятся по швейцарской системе в девяти турах.

Победители Moscow Open — 2025 среди мужчин, женщин, а также юношей и девушек до 17 лет получат автомобили марки «Москвич».

Первый тур соревнований начнется 16 июля в 11:00. В 16:00 пройдет церемония открытия форума с ведущим Дмитрием Губерниевым. Гостей ждут выступления танцевальных и музыкальных коллективов.

Кроме того, состоится турнир звезд с участием чемпиона мира по рапиду и блицу Сергея Карякина и трехкратного победителя всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России Алексея Дреева. 19 июля в 16:30 гроссмейстеры сыграют четыре партии в быстрые шахматы, а 20 июля в 13:00 — восемь партий в блиц.

Участников и зрителей ждет онлайн-комментирование, зона с напольными шахматными фигурами, а также большая развлекательная программа, включающая как выступление творческих коллективов, так и настольные игры.

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