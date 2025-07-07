«Кожу оторвало»: Виктория Боня рассказала о шокирующем массаже

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Виктория Боня травмировала кожу и не могла спать ночью из-за боли

«Кожу оторвало»: Виктория Боня рассказала о шокирующем массаже

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Звезда пыталась избавиться от целлюлита.

Телеведущая Виктория Боня испытала шокирующие последствия массажа. Подписчикам в личном блоге в соцсетях она призналась, что не сразу заметила неладное.

Знаменитость показала крупную рану на бедре. По ее словам, она травмировалась, когда пыталась самостоятельно провести массаж на специальном аппарате — роликовом массажере.

«У меня буквально оторвалась кожа, представляете? Я борюсь с целлюлитом, конечно же. Решила прогнать всю катушку, сесть на него и еще так потереться. И у меня отлетела кожа просто. Я не заметила, она видимо продолжала отлетать, пока я массировала себе целлюлит», — пояснила звезда.

Она отметила, что болевые ощущения были настолько сильные, что заснуть ночью оказалось непросто. Лежать на боку вообще было невозможно.

«То ли надо с маслом это делать, то ли надо с костюмом, я не знаю», —отметила звезда.

К тому же знаменитость заверила, что готова продолжить попытки победить целлюлит, несмотря на травму.

Виктория не просто интенсивно занимается спортом и следит за питанием, но и пытается самосовершенствоваться в домашних условиях. 

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Виктории Бони подала матери «плохой» пример.

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