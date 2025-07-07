От выбора климата до правил питания: как будущей маме подготовиться к отпуску

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 21 0

Акушер-гинеколог Дедегкаева: лучше выбирать умеренный климат

Как будущей маме подготовиться к отпуску: рекомендации от акушера-гинеколога

Фото: www.globallookpress.com/ Erik Reis / IKOstudio.MERAQUI Ph

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Иногда запреты сбивают женщину с толку, но они нужны для того, чтобы сделать путешествие безопасным и приятным.

Во время беременности отпуск перестает быть простой сменой обстановки и превращается в важный этап заботы о здоровье женщины и ребенка. Многие рекомендации и ограничения могут показаться пугающими, но они необходимы, чтобы путешествие прошло без лишних рисков. Об этом «Известиям» рассказала акушер-гинеколог высшей категории Элина Дедегкаева.

Перед тем как планировать поездку, врач, ведущий беременность, должен провести осмотр и оценить общее состояние. Это особенно важно для женщин с хроническими заболеваниями или склонностью к повышенному давлению. Если противопоказаний нет, можно начинать выбирать место для отдыха.

Лучше отдавать предпочтение регионам с умеренным климатом и избегать сильной жары и высокой влажности, так как такие условия перегружают сердечно-сосудистую систему, повышают риск обезвоживания и могут вызывать сокращения матки.

Если все же решено лететь в тропики, необходимо пить больше жидкости, носить одежду из натуральных тканей и стараться чаще отдыхать в тени.

Для авиаперелетов наиболее благоприятным считается второй триместр, примерно, с 14 по 28 неделю. В этот период организм уже адаптировался к беременности, токсикоз обычно проходит, а физические нагрузки остаются умеренными.

В первые и последние недели беременности лучше проявлять осторожность и при любых изменениях самочувствия сразу консультироваться с врачом. Во время дороги важно заботиться о состоянии вен. Для профилактики отеков и чувства тяжести рекомендуются компрессионные чулки.

Кроме того, каждые 60-90 минут желательно немного разминаться — пройтись по салону самолета или сделать простые упражнения для стоп и голеней, чтобы улучшить кровообращение.

В вопросах питания специалист советует не рисковать и не пробовать большое количество экзотических блюд, особенно купленных в уличных киосках или на вокзалах. Еда должна быть привычной, питательной и сбалансированной, с достаточным содержанием белка, кальция, железа, фолиевой кислоты и витаминов группы B.

Перед отъездом важно проверить все документы и взять с собой медицинскую карту с результатами анализов и рекомендациями врача. Также стоит заранее узнать, где находится ближайшая больница или клиника в пункте назначения, чтобы при необходимости быстро получить помощь.

Физическая активность в отпуске должна быть умеренной. Подойдут прогулки, дыхательные упражнения и спокойный отдых. При этом стоит избегать чрезмерных нагрузок, длительных переходов и подъема на большие высоты.

Что касается загара, врач рекомендует помнить, что во время беременности кожа становится особенно чувствительной. Чтобы избежать ожогов и пигментации, следует пользоваться солнцезащитными средствами, надевать головной убор и стараться не находиться на солнце в середине дня, когда его воздействие наиболее активно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал какой месяц лучше всего подойдет для отпуска в 2026 году.

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