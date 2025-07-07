Концепцию национального центра «Россия» представили в Москве

В столице представили концепцию национального центра (НЦ) «Россия», который создадут по указу президента. Это выставочный комплекс мирового уровня, где будут демонстрировать главные достижения нашей страны.

На площади свыше двухсот тысяч квадратов появятся не только павильоны, но и большой концертный зал, конгресс-центр, площадки для делового общения и фудкорты. Экспозиция будет создана по мотивам международной выставки «Россия», которая с успехом прошла на ВДНХ. Ее посетили более 18 миллионов человек.

«Этот проект — такая большая совместная работа дирекции выставки всех российских регионов, всех российских крупнейших отраслей, министерств и ведомств, всех крупнейших корпораций. Все здесь будет учтено. Ну, это действительно не то, что в России, в мире ничего подобного на данный момент времени нет. Опять тот же принцип — гордость и мечта», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Новый комплекс должен стать визитной карточной столицы. Его построят на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной недалеко от делового центра «Москва-Сити».