Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса РФ

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 59 0

Нижняя палата рассмотри его назначение.

Андрей Никитин может возглавить Минтранс России

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Премьер-министр России Михаил Мишустин направил в Государственную Думу кандидатуру Андрея Никитина для назначения на должность министра транспорта. Сейчас Никитин занимает пост исполняющего обязанности министра.

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. Он окончил Государственный университет управления в 2001 году, после чего продолжил обучение в аспирантуре того же учебного заведения. Завершил ее в 2006 году.

Никитин имеет степень доктора экономических наук, а в начале своей карьеры он работал в частном секторе. С 2009 по 2011 год занимал должность генерального директора ООО «Управляющая компания „Рускомпозит“», затем перешел на государственную службу — с 2011 по 2017 годы руководил Агентством стратегических инициатив, где курировал проекты, направленные на поддержку предпринимательства и развитие новых направлений экономики.

В феврале 2017 года указом президента России Владимира Путина Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Уже в сентябре того же года он одержал победу на выборах и официально возглавил регион, занимая эту должность до начала 2025 года.

С 7 февраля 2025 года Андрей Никитин работал заместителем министра транспорта России.

За время своей государственной деятельности он был отмечен государственными наградами, в том числе орденом Александра Невского и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Кроме того, у него есть благодарность президента РФ. Теперь Госдуме предстоит рассмотреть и утвердить его кандидатуру на пост руководителя федерального министерства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о назначении Путиным Андрея Никитина на пост исполняющего обязанности главы Минтранса РФ.

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