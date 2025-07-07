Свадьба без трендов и шаблонов: Соловьев и Аверина стали мужем и женой

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Дарья Корзина 94 0

Спортсмены Дмитрий Соловьев и Дина Аверина сообщили о заключении брака

Без трендов и шаблонов: первые кадры со свадьбы Соловьева и Авериной

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Спортсмены отдали предпочтение камерной церемонии.

Фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина официально стали мужем и женой. Пара заранее выбрала красивую дату — 07.07.2025 — и несколько месяцев готовилась к свадьбе. 7Дней.ru показал кадры с торжества и отметил, что молодожены сразу решили, что отдадут предпочтение спокойной и камерной церемонии.

Подготовка проходила в одном из отелей рядом с Красной площадью. Именно там Аверина собралась к церемонии, а затем вместе с Соловьевым сделала серию памятных фото с видом на центр Москвы. На мероприятии присутствовали только близкие и друзья, благодаря чему атмосфера получилась теплой и домашней.

Пара отказалась от модных свадебных трендов и многих традиционных атрибутов. Дина выбрала сдержанное платье по фигуре с длинным шлейфом и открытыми плечами. Вместо фаты и украшений — аккуратный пучок. Букет — в классическом стиле.

Особое внимание пара уделила обручальным кольцам: украшения из белого золота были инкрустированы бриллиантами. После регистрации новобрачные отпраздновали событие в кругу друзей и коллег.

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