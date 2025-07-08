В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали три человека

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Жители получили необходимую медицинскую помощь.

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали три человека

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три человека, в числе которых полуторагодовалый ребенок, получили травмы при атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок», — написал политик.

Уточнялось, что женщину и девочку госпитализировали, а третий пострадавший получил всю необходимую медицинскую помощь оперативно на месте происшествия.

По словам Гладкова, в результате от ударов БПЛА также получили повреждения шесть легковых автомобилей. В девяти квартирах были выбиты окна.

Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее, 6 июля, два человека погибли при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области. Они скончались на месте от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу.

Тема:
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