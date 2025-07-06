В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу
Пострадал местный житель.
Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA
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По зданию городской больницы в городе Новая Каховка Херсонской области с помощью ствольной артиллерии нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — отметил политик.
Губернатор уточнил, что серьезно пострадавших в происшествии нет, однако один охранник контужен. По словам Сальдо, сейчас мужчине уже оказывают помощь.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал об атаке на многоквартирный дом в регионе, которая была осуществлена при помощи дрона ВСУ. Пострадала женщина. Сообщалось, что жительницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, у нее была диагностирована баротравма.
Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на их автомобиль в Белгородской области.
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