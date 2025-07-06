В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Пострадал местный житель.

В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

По зданию городской больницы в городе Новая Каховка Херсонской области с помощью ствольной артиллерии нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — отметил политик.

Губернатор уточнил, что серьезно пострадавших в происшествии нет, однако один охранник контужен. По словам Сальдо, сейчас мужчине уже оказывают помощь.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал об атаке на многоквартирный дом в регионе, которая была осуществлена при помощи дрона ВСУ. Пострадала женщина. Сообщалось, что жительницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, у нее была диагностирована баротравма.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на их автомобиль в Белгородской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
6 июл
Два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на их автомобиль в Белгородской области
5 июл
Более 25 квартир повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Энгельсе
5 июл
Два летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ
5 июл
Более 90 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь
5 июл
В Саратове и Энгельсе в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома
5 июл
За три часа силы ПВО уничтожили над семью регионами РФ 42 дрона боевиков ВСУ
4 июл
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье
3 июл
В Липецкой области из-за падения обломков дрона ВСУ на дом погибла пенсионерка
1 июл
Обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога
27 июн
Силы ПВО России за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников
+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
БРИКС планирует учредить космический совет
23:12
Около 70 человек погибли в результате наводнения в Техасе
22:51
Россия готова помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке
22:29
В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу
22:07
Пятна розового цвета: россиян предупредили о вспышке лишая в Тайланде
21:45
Владимир Путин вручил россиянам премию «Все для Победы!»

Сейчас читают

ДТП с участием автомобиля Bentley и электровелосипеда произошло в Москве
Время лечит? Как пережить расставание с любимым человеком
КПРФ настаивает на переименовании Волгограда в Сталинград
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025