Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Решение было принято единогласно.

Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта.  Решение приняли единогласно — за утверждение проголосовали 408 депутатов.

Андрей Никитин с февраля 2025-го работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года он занимал должность главы Новгородской области.

Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Государственно Думы по по транспорту единогласно единогласно поддержали кандидатуру экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост министра транспора РФ. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в своем Telegram-канале.

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