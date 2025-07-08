«Мини-отпуск»: Ида Галич заявила, что официально уходи в декрет

Блогер рассказала о своем самочувствии во время беременности.

Блогер и телеведущая Ида Галич уходит в декретный отпуск. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

Знаменитость призналась, что остались еще небольшие съемки и рутинные дела, однако основная работа на несколько ближайших месяцев завершена.

«Все, я официально ухожу в декрет! VK-Fest был моей последней большой работой. И я рада, что именно такой масштабный фестиваль и разбушевавшаяся стихия проводили меня в мини-отпуск», — написала Галич.

Она ответила на вопрос, который, похоже, волновал многих, о том, почему не ушла в декрет раньше. Оказалась, что главная ее сила и поддержка — это команда и близкие люди, рядом с которыми она способна преодолеть даже усталость.

Ида также поделилась своими ощущениями от второй беременности. Телеведущая заверила, что ощущает себя красоткой. И это не только благодаря стилистам и одежде, но и благодаря здоровому образу жизни. Блогер практически отказалась от мучного, фастфуда и сладкого, зато увеличила физическую нагрузку — стала много ходить.

«Как итог, я не только прекрасно себя чувствую, но и радуюсь отражению в зеркале», — резюмировала Галич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич нашла адвоката девушке, избитой самбистом Алексеем Гончаровым.