Блогер Ида Галич нашла адвоката девушке, избитой самбистом Алексеем Гончаровым

Популярный блогер Ида Галич выполнила свое обещание и наняла адвоката, который поможет сотруднице калининградского клуба Марии Арбатской добиться справедливости. Девушку избил бывший спортсмен Алексей Гончаров, который не хотел оплачивать счет. В ответ на соответствующую просьбу Мария получила мощный удар в лицо, в результате попала в больницу с переломами в районе левого глаза. В личном блоге Арбатская поделилась, что разбирательство продвигается, Гончаров в данный момент находится в СИЗО.

«Алексей будет находиться в СИЗО до 10 июля, параллельно идет подготовка к суду, процесс контролирует адвокат. С адвокатом мне помогла Ида Галич. Процесс противный, долгий, он будет занимать до полугода, из того, что мне сказали. Буду информировать по мере возможности», — сказала пострадавшая.

Об инциденте в клубе «Эйфория» в Калининграде стало известно 9 мая. Гончаров с приятелями внесли депозит, но итоговый счет превысил эту сумму. Когда Арбатская потребовала оплату, компания проигнорировала ее и отправилась на выход. Девушка пошла за ними, после чего и была избита за настойчивость. От удара прямо в глаз она едва устояла на ногах. Два перелома. Из охраны в заведении присутствовал один человек, за коллегу он не заступился.

К попыткам Марии привлечь самбиста к ответственности присоединилась Ида Галич. Она призвала своих подписчиков поднять «информационный шум» уже на следующий день. Блогер связалась с пострадавшей, выяснила детали, затем у Арбатской появился и адвокат.

Алексей Гончаров — мастер спорта России по самбо, боец смешанных единоборств, призер чемпионата России по боевому самбо 2008 года, выступал в полутяжелом весе. В бой он все еще рвется, судя по всему, но при выборе противников спортивными принципами уже не руководствуется. Однако без внимания его поступок не остался — не на тех напал!

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