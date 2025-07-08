Завершен обыск головного офиса «Электросетей Армении»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 36 0

Силовики также ворвались в дом председателя совета директоров компании Нарека Карапетяна.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обыск головного офиса «Электросетей Армении» российского предпринимателя Самвела Карапетяна завершен, силовики вышли из издания. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Пока сотрудники правоохранительных органов проводили обыск, сотрудники офиса ждали на улице. Они вернулись на свои рабочие места, когда обыски были закончены.

Силовики ворвались в офис «Электрических сетей Армении» Карапетяна и в дом председателя совета директоров компании Нарека Карапетяна. В обоих местах прошли обыски. Это случилось незадолго после задержания Карапетяна.

Бизнесмена обвиняют в призывах к захвату власти в Армении, избрана мера пресечения в качества ареста на два месяца. По мнению армянского политика Армана Абовяна, задержание Карапетяна — попытка слабить влияние Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в парламенте Армении произошла потасовка. Участники — сотрудники Службы безопасности, депутаты и их помощники. Драке предшествовало выступление члена оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна.

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