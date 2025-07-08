Потолок обрушился в московском ТРЦ «Ривьера», есть пострадавший

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Случилось это в подземном паркинге.

В московском торговом центре «Ривьера» обрушился потолок

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Обрушился потолок в подземном паркинге ТРЦ «Ривьера» в Москве. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на свой источник.

По предварительной информации, на данный момент известно как минимум об одном пострадавшем. Подробности случившегося неизвестны. На место происшествия срочно выехали экстренные службы, в том числе бригады скорой помощи. 

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в московском ТЦ «Метрополис». Об инциденте стало известно пару дней назад — 6 июля. Из здания были эвакуированы порядка 350 человек. Огнеборцы смогли вовремя ликвидировать пожар. Погибших и раненых в результате ЧП нет.

Кроме того, в подмосковном Королеве вспыхнул пожар в торговом центре «Пионер». Черный дым клубился над улицей Дзержинского — огонь охватил здание, внутри которого расположены магазины, кафе и караоке-зал. На момент инцидента людей в ТЦ не было. Позже сообщений о пострадавших также не поступало.

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