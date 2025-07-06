Возгорание произошло в московском ТЦ «Метрополис»

Из здания эвакуировали более 350 человек.

Произошло возгорание в одном из торговых центров (ТЦ) на северо-западе Москвы. Уточняется, что речь идет о ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«В ТЦ „Метрополис“ в Москве произошло возгорание в архиве, идет эвакуация», — уточнил источник.

Отмечается, что предварительно из здания эвакуировали более 350 человек. Позднее источник сообщил, что пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание, по его словам, удалось ликвидировать.

По сообщениям столичного МЧС, днем в Москве вспыхнул пожар в административном здании на улице Маршала Катукова. Предварительно, произошло возгорание утеплителя вентилируемого фасада. Из здания эвакуировали порядка ста человек. Пожарные сообщили, что пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Забайкальском крае, где уже не первый месяц бушуют лесные пожары, ликвидировали 16 очагов возгорания, общая площадь которых составила 250 тысяч гектаров.