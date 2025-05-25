В подмосковном Королеве загорелся торговый центр «Пионер»

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Причины возгорания выясняются.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В подмосковном Королеве вспыхнул пожар в торговом центре «Пионер». Черный дым клубится над улицей Дзержинского — огонь охватил здание, внутри которого расположены магазины, кафе и караоке-зал.

Пожарные уже на месте, но подробностей о пострадавших пока нет. Сообщений о людях внутри здания не поступало.

Причины возгорания выясняются. Спасатели продолжают работать, доступ к ТЦ ограничен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в селе Покровка, Астраханская область, вспыхнул пожар на территории птицефабрики. Возгорание началось в инкубаторе — пламя охватило около двух тысяч квадратных метров. На месте работали 25 спасателей и восемь единиц техники. Открытое горение удалось быстро локализовать, пострадавших среди людей нет. Однако последствия для производства оказались тяжелыми — погибло примерно 166 тысяч кур.

Кроме того, 5-tv.ru сообщал о другом крупном пожаре: пламя уничтожило киноособняк, известный по ремейку «Великолепной семерки» и другим голливудским фильмам. Белоснежное здание, простоявшее более полутора веков, сгорело дотла всего за несколько минут.

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