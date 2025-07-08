СК возбудил уголовное дело после массовых отравлений водой в Дагестане

В Роспотребнадзоре назвали одну из причин массового отравления людей в Дагестане. Питьевую воду, которую подавали в дома пострадавших жителей, просто не хлорировали. В больницы обратились свыше ста человек с симптомами острой кишечной инфекции. Некоторые — в состоянии средней тяжести, их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Подробности у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова, он находится в районе бедствия.

«Больше ста пятидесяти человек обратились к врачам, 30 из них уже госпитализированы, все — дети. В Дагестане вспышка острой кишечной инфекции. Со вчерашнего дня жители четырех сел стали приезжать в эту районную больницу», — рассказывает корреспондент.

Все, кто легли в инфекционное отделение, пили воду из-под крана, не кипяченую и не фильтрованную.

Нет ни запаха, ни цвета, ни осадка. На первый взгляд вода — вполне обычная. Местные жители всегда ее пили и не боялись отравиться.

Люди говорят, водопроводные коммуникации в районе ветхие. Возможно, где-то случилась авария, и в трубы просочилась грязь.

Роспотребнадзор начал расследование. Есть версия, что заражение связано с водой из источника «Джепельский», который расположен в 14 километрах от села Магарамкент. Пробы воды уже взяты на анализ.

«Специалистами Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Проводится обследование пострадавших, отобраны пробы воды из водоисточника и разводящей сети. Подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях, проводится обследование водовода и водоисточника на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций», — указано в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Власти ввели в районе режим повышенной готовности. В села Куйсун, Гильяр, Магарамкент и Гапцах будет организован подвоз питьевой воды. Детские сады в этих населенных пунктах временно закрыты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По данным следствия, в период с 7 по 8 июля 2025 года в медицинские учреждения обратились более 100 человек из числа жителей населенных пунктов Магарамкентского района республики с признаками отравления. Некоторые из них госпитализированы, в том числе несовершеннолетние. Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сел по водопроводным линиям. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Тенетова.

Роспотребнадзор и минздрав Дагестана продолжают мониторинг ситуации. Власти призывают население пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки и продукты.

Это уже не первый случай. В Дагестане люди почти ежегодно травятся водой. В регионе системные проблемы в коммунальной инфраструктуре. Хотя в республике уже идут масштабные работы по замене водоводов, проблема настолько глобальна, что на полное обновление коммуникаций уйдут годы.