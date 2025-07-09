В Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали городской пляж в Курске, в результате погибли три человека. Об этом стало известно из сообщения врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в Telegram-канале.

По словам политика, люди скончались на месте. По имеющимся данным, количество раненых от удара выросло до шести человек. В настоящий момент пострадавших в происшествии доставили в местную областную больницу.

На месте трагедии продолжают работу оперативные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

«Поздно вечером, в праздник, врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению!» — отметил Хинштейн.

В этот же день врио губернатора писал об ударе по пляжу «Городской» в Курске. Всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья граждан будут контролировать.

На российские регионы постоянно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом ВСУ применяют как беспилотники, так и обстреливают регионы страны у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали три человека.