Владимир Путин провел телефонный разговор Шавкатом Мирзиеевым

Реализация взаимовыгодных проектов в энергетике сегодня стала темой разговора президента России Владимира Путина и главы Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева. В телефонной беседе лидеры России и Узбекистана также затронули вопросы инвестиций и промышленного производства. А также расширения культурно-гуманитарных связей.