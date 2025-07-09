Владимир Путин провел телефонный разговор Шавкатом Мирзиеевым

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Лидеры России и Узбекистана обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Реализация взаимовыгодных проектов в энергетике сегодня стала темой разговора президента России Владимира Путина и главы Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева. В телефонной беседе лидеры России и Узбекистана также затронули вопросы инвестиций и промышленного производства. А также расширения культурно-гуманитарных связей.

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