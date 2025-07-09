Тематическая вечеринка: Алеся Кафельникова устроила праздник мечты для дочки

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Алеся Кафельникова мечтает о многодетной семье

Алеся Кафельникова устроила для дочки праздник мечты

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гости пришли в необычных костюмах.

Модель Алеся Кафельникова устроила праздник для своей дочки в честь ее дня рождения — малышке Киаре исполнилось четыре года. Кадрами мероприятия она поделилась в соцсети.

Тематика вечеринки была фантазийной. Гости пришли в необычных костюмах. Саму девочку облачили в наряд Русалочки, и она позировала у бассейна вместе с аниматором в похожей одежде.

К подготовке Алеся подошла вдумчиво: заказала тематический торт, выбрала для Киары второй наряд — яркое платье, а также сделала дочке макияж со стразами и прическу с блестками.

На столе большой выбор блюд — экзотические фрукты, овощи, соленья и другие закуски. Дети могли угоститься попкорном и провести время на большом батуте.

Впервые стала мамой Алеся Кафельникова в июле 2021 года, отец девочки — бизнесмен Георгий Петришин. Модель мечтает о большой и дружной семье, поэтому в будущем хочет родить второго, а возможно, и третьего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алеся Кафельникова прошла путь от зависимости до материнства.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.17
-0.55 91.97
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Австрийский военный эксперт усомнился в эффективности западной помощи Украине
6:50
Альтернатива вентилятору: как охладиться в жару без вреда для здоровья
6:32
Тематическая вечеринка: Алеся Кафельникова устроила праздник мечты для дочки
6:15
В Сараево открыли памятник российскому дипломату Виталию Чуркину
6:00
Штурмовики отрабатывают тактику захвата опорных пунктов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025