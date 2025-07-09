«Борются за жизнь»: военные медики спасают бойцов прямо под обстрелами ВСУ

В некоторые истории сложно поверить.

Спасать в условиях, где каждая минута на счету, рискуя собственной жизнью. Такова обычная работа военных медиков в зоне СВО. При этом сами себя они вовсе не считают героями, хотя зачастую действовать приходится под вражескими обстрелами. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев узнал, что заставляет врачей идти на передовую и на своих плечах вытаскивать раненых бойцов.

Эти кадры сняты в самый разгар боя. Бойцы попали под сильный обстрел, в небе кружит дрон, но рука помощи уже протянута раненому.

В отдаленном месте его ждет автомобиль «Буханка». Но и тут не все гладко, По бригаде эвакуации тоже ведут огонь.

До госпиталя ехать еще несколько часов. В пути раненому главное не отключиться и не заснуть.

«Она меня успокаивала, как жена, как мать родная, ехала. Укол сделала и пыталась меня как-то отвести от боли», — заявил военнослужащий Андрей Татьянченко.

Перевязочная — место, где не прост производят какие-то медицинские манипуляции, но и врачи, и медперсонал общаются с пациентами. Здесь можно услышать такие истории спасения людей, что в них даже сложно поверить.

Вероятность этой встречи спустя несколько месяцев после ранения была практически ничтожной. Но они все-таки пересеклись. Боец Андрей и врач, которая вывезла его из-под обстрела.

Андрей наступил на мину и потерял много крови. Но его «вторая мама», как он теперь называет эту женщину, сделала все, чтобы он выжил.

«Она, во-первых, мне уколы делала обезбаливающие и пыталась все время со мной разговаривать. Я помню один момент. Я пытаюсь сам заснуть, она меня по щекам, чтобы я не уснул!» — вспоминает военнослужащий Андрей Татьянченко.

Вместо имени у врача позывной «Ведьма». Как нам позже рассказали, такое прозвище ей дали за запредельную интуицию. «Ведьма» заранее чувствует, где смертельно опасно. Многие жены пришли в медроту с гражданки. Говорят, то что здесь — небо и земля, по сравнению, например, с работой в обычной скорой помощи.

«Это не так ощущается эмоционально. Тут люди в прямом смысле борются за жизнь. В гражданской жизни мало таких вызовов, где ты ощущаешь на себе всю эту тяготу», — рассказала старшая медсестра Наталья Ходарева.

У нее муж - мобилизованный. Ничего не сказав ему, она тоже подписала контракт. Служит уже девять месяцев. На передовую пока не ездит. Но уже были моменты, когда говорила себе, что быть военным медиком — это риск ради спасения человеческой жизни. А значит — благородное дело.