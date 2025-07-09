ФСБ остановила попытку подрыва железнодорожного моста в Саратовской области
Злоумышленник после совершения преступления планировал уехать на Украину.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; ЦОС ФСБ Росси; 5-tv.ru
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Сотрудники ФСБ Российской Федерации предотвратили диверсионно-террористический акт в Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и собирался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях. С целью реализации задуманного злоумышленник планировал подорвать железнодорожный мост с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), хранившегося в тайнике.
При задержании в момент изъятия СВУ подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. На месте происшествия сотрудники ФСБ изъяли готовое к применению СВУ массой 11 килограммов, пистолет Макарова с боеприпасами, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.
Следственным отделом УФСБ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге.
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