Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 53 0

Девушка пыталась подложить бомбу под автомобиль.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники силовых служб предотвратили теракт в Санкт-Петербурге. Задержана девушка, которая пыталась подложить бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемая сама связалась с иностранной разведкой и сказала, что готова участвовать в диверсиях. Взамен требовала помощь с выездом за границу и гражданство одной из стран ЕС.

Известно, что девушка наносила проукраинские лозунги в общественных местах и совершила попытку поджечь объект инфраструктуры на железной дороге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержали пособника СБУ. Им оказался местный житель. Мужчину задержали, когда он пытался изъять взрывчатку из схрона для ее последующего использования.

Оперативники также выяснили, что крымчанин собирал важные данные для СБУ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также ФСБ задержала в Новороссийске женщину, которая действовала в интересах СБУ. Сообщалось, что задержанная работала на гражданском судне и собирала данные о дислокации кораблей Черноморского флота, а также размещении сил ПВО. В отношении нее возбудили дело по статье госизмена.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге

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