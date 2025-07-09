ВС РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 18 0

За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли свыше 1 280 боевиков.

ВС РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР, сообщили в Минобороны. Групповой удар был нанесен ночью по украинским военным аэродромам, все назначенные объекты поражены, сообщили в ведомстве. 

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 280 боевиков. Российские военые за сутки поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах.

Средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда системы HIMARS и 226 беспилотников противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК.

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