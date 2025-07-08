ВС РФ поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 68 0

За сутки ВСУ потеряли свыше 1 305 боевиков.

ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ за сутки поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, сообщает Минобороны РФ.

Российские средства ПВО сбили за сутки 202 украинских беспилотника самолетного типа. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 305 боевиков, отметили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Бессаловку в Сумской области и Дачное в Днепропетровской области.

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