В Оренбургской области и Удмуртии четверо подростков задержаны за поджоги

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Они действовали по указанию украинских спецслужб за денежное вознаграждение.

В Оренбургской области и Удмуртии четверо подростков задержаны за поджоги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Оренбургской области и Удмуртии задержаны четверо подростков за поджег ж/д оборудования. Об этом сообщили в СК РФ.

Трое подозреваемых — жители Оренбурга. Им предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Известно, что подростки действовали по указанию спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Их задержали сотрудники региональных подразделений ФСБ.

«Пресечена деятельность четырех несовершеннолетних жителей Удмуртской республики о Оренбургской области, причастных к совершению террористических актов на железной дороге. Следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга в совершении преступлений… «террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», — рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала четырех человек за поджоги и повреждения опор ЛЭП. Места происшествия — Челябинская, Ивановская и Тульская области. Подозреваемые работали на украинские спецслужбы, действовали по указу телефонных мошенников.

Содействие киевскому режиму осуществлялось под предлогом проверки объектов на предмет антитеррористической защищенности.

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