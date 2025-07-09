Студентка «кинула» однокурсников на деньги и сорвала им выпускной
Студентка медвуза собрала с однокурсников деньги на выпускной и пропала
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Девушка исчезла вместе с пятью миллионами рублей, собранными на празднование.
В Петербурге ведутся поиски студентки, которая пропала вместе с деньгами, собранными на выпускной. Однокурсники перевели ей пять миллионов рублей на организацию праздника.
После этого казначей перестала выходить на связь. Подготовку к важному событию студенты-медики начали еще в прошлом году. В общем чате одна из участниц вызвалась помочь: предложила собрать со всех деньги и передать организаторам. Однако в положенное время этого не произошло.
По словам пострадавших, они не знают, где сейчас находится их однокурсница. Всего на праздник скидывались 400 человек по 18 тысяч рублей. Многие уже обратились в полицию.
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