Студентка «кинула» однокурсников на деньги и сорвала им выпускной

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Студентка медвуза собрала с однокурсников деньги на выпускной и пропала

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Девушка исчезла вместе с пятью миллионами рублей, собранными на празднование.

В Петербурге ведутся поиски студентки, которая пропала вместе с деньгами, собранными на выпускной. Однокурсники перевели ей пять миллионов рублей на организацию праздника.

После этого казначей перестала выходить на связь. Подготовку к важному событию студенты-медики начали еще в прошлом году. В общем чате одна из участниц вызвалась помочь: предложила собрать со всех деньги и передать организаторам. Однако в положенное время этого не произошло.

По словам пострадавших, они не знают, где сейчас находится их однокурсница. Всего на праздник скидывались 400 человек по 18 тысяч рублей. Многие уже обратились в полицию.

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