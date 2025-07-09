Обыски прошли в МХАТ имени Горького в рамках расследования дела о растрате

В нем фигурирует гендиректор театра Владимир Кехман.

Процедуры обыска прошли в Московском академическом театре (МХАТ) имени Горького. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, как возле здания театра стоят автомобили Росгвардии, а за застекленными дверьми стоят сотрудники федеральной службы.

Обыски проводятся по делу о присвоении и растрате имущества, которые связаны с реконструкцией сцены МХАТ. По словам источника 5-tv.ru, директора театра Владимира Кехмана не задержали, а привлекли как свидетеля. Не так давно он вернулся из поезди за рубеж. Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам Федеральной службы безопасности. По нему проходят несколько неустановленных лиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто такой Владимир Кехман. Он не в первый раз привлекает внимание правоохранительных органов. В 2012 году руководителя театра обвинили в мошенничестве из-за банкротства его компании JFC, менеджеры которой, по словам нескольких банков, были задействованы в хищении кредитных средств. Он также является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.