Дипломат пояснила, что повторное обращение связано с ответными действиями России.
Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предупреждение российского внешнеполитического ведомства для иностранных граждан и дипломатов об опасности пребывания в Киеве и рядом с военными объектами на Украине несет абсолютно однозначный сигнал. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
«По-моему, там все предельно ясно. <…> Нахождение на территории Киева является очевидно небезопасным», — приводит ее слова радиостанция.
По словам дипломата, такое предупреждение делалось в том числе для того, чтобы не допустить дальнейших провокационных высказываний и переиначивания российской позиции. Она считает, что иностранцы должны просчитывать вероятные последствия и осознавать, откуда исходят угрозы со стороны Киева.
Критика Захаровой коснулась и представителей западных и эмигрантских СМИ: она обвинила их в искажении заявлений российских властей. По ее словам, трагические события они превращают в балаган, факты игнорируют, а происходящее подают в искаженном виде.
МИД РФ 3 октября вновь призвал иностранных граждан и сотрудников дипломатических представительств не находиться на Украине и не совершать туда поездок. Подобные рекомендации своим гражданам ранее выпускали власти ряда других государств. При этом иностранные посольства в Киеве продолжают функционировать.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц приехал в Киев так же, как убийцы возвращаются на место преступления, — так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 7 окт
- Армия России поразила завод в Кременчуге, выпускавший детали для ракет ВСУ
- 7 окт
- Армия России поразила предприятия украинского ВПК в Киевской и других областях
- 7 окт
- Российская армия поразила инфраструктуру ВСУ в Одесской области
- 6 окт
- «Князь Вандал Новгородский» помог поразить позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 окт
- Экипаж Ми-28НМ атаковал пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 окт
- «Тосочка» крушит врага на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 окт
- Расчет гаубицы д-30 работает под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 окт
- Армия России уничтожила командный пункт ВСУ на Харьковском направлении
- 4 окт
- «Кочующий танк» и «Гиацинт-К»: как российская армия перемалывает ВСУ
- 3 окт
- Армия России за сутки освободила свыше 70 зданий в Доброполье
60%
Нашли ошибку?