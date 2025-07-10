Инновационные технологии: Китай тестирует бесшумное строительство домов

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Китай тестирует бесшумное строительство домов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Инженеры испытывают гигантский шатер, под которым можно возводить здания, не нарушая покой местных жителей.

Появились кадры из Китая, где строители испытывают новый способ возведения домов прямо посреди жилых кварталов. Изначально над площадкой раскидывается огромный шатер, вот этот белый, самый большой в мире. Он закрывает 20 тысяч квадратных метров, высота 50 метров. А главная задача — сделать так, чтобы шумные работы не мешали окружающим. Китайцы утверждают, что рядом с этим шатром можно говорить шепотом, и все будет слышно, даже если внутри забивают сваи.

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