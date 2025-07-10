Неприятные пятна и жухлый цвет? Названы способы сохранения белой одежды

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Химик Дорохов: кипячение вещей негативно сказывается на ткани

Неприяные пятна и жухлый цвет? Названы способы сохранения белой одежды

Фото: 5-tv.ru

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При выборе моющего средства важен подходящий для типа ткани состав.

Белые вещи быстро портятся, иногда даже после первой стирки, поэтому не пользуются особой популярностью при повседневной носке. О том, как сохранить изначальный цвет одежды, в беседе с Life.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, основной причиной порчи вещей является накопление на волокнах тканей минеральных отложений. Это происходит из-за ощутимого количества солей кальция, магния и железа в воде, которые в свою очередь после контакта с моющими средствами образуют нерастворимые соединения.

Особое внимание необходимо обращать на температуру при стирке. Кипячение, помогающее сохранить белизну, — миф, поскольку температура выше 60 градусов Цельсия способствует денатурации белковых загрязнений, к примеру, следов пота, которые закрепляются в волокнах ткани надолго.

Оптимальная температура стирки — 50–60 градусов Цельсия для хлопка и 40 градусов Цельсия для синтетики. Для того белья, которое уже сильно посерело, нужно провести стирку при 90 градусах Цельсия, добавляя столовую ложку лимонной кислоты раз в два или три месяца.

Еще для сохранения цвета важно выбирать моющее средство с подходящим составом. Специалист посоветовал применять порошки с содержанием перкарбоната натрия 15–20%, эффективно справляющимся с загрязнениями без повреждения ткани. Соблюдение инструкции по применению отбеливающих средств тоже важно.

Частое ношение вещи и ее чрезмерная стирка истончает волокна, их первоначальная структура теряется, становясь более рыхлой, что плохо влияет на способность отражать свет и снижает белизну. Эксперт рекомендовал не стирать белье часто и выбирать щадящие режимы стирки под нужный тип ткани.

Правильная сушка тоже играет свою роль. Следует избегать прямых солнечных лучей, разрушающих оптические отбеливатели и вызывающих пожелтение. Лучший вариант, чтобы вещи сохли в тени, но при оптимальной циркуляции воздуха.

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