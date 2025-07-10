Неприятные пятна и жухлый цвет? Названы способы сохранения белой одежды

При выборе моющего средства важен подходящий для типа ткани состав.

Белые вещи быстро портятся, иногда даже после первой стирки, поэтому не пользуются особой популярностью при повседневной носке. О том, как сохранить изначальный цвет одежды, в беседе с Life.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, основной причиной порчи вещей является накопление на волокнах тканей минеральных отложений. Это происходит из-за ощутимого количества солей кальция, магния и железа в воде, которые в свою очередь после контакта с моющими средствами образуют нерастворимые соединения.

Особое внимание необходимо обращать на температуру при стирке. Кипячение, помогающее сохранить белизну, — миф, поскольку температура выше 60 градусов Цельсия способствует денатурации белковых загрязнений, к примеру, следов пота, которые закрепляются в волокнах ткани надолго.

Оптимальная температура стирки — 50–60 градусов Цельсия для хлопка и 40 градусов Цельсия для синтетики. Для того белья, которое уже сильно посерело, нужно провести стирку при 90 градусах Цельсия, добавляя столовую ложку лимонной кислоты раз в два или три месяца.

Еще для сохранения цвета важно выбирать моющее средство с подходящим составом. Специалист посоветовал применять порошки с содержанием перкарбоната натрия 15–20%, эффективно справляющимся с загрязнениями без повреждения ткани. Соблюдение инструкции по применению отбеливающих средств тоже важно.

Частое ношение вещи и ее чрезмерная стирка истончает волокна, их первоначальная структура теряется, становясь более рыхлой, что плохо влияет на способность отражать свет и снижает белизну. Эксперт рекомендовал не стирать белье часто и выбирать щадящие режимы стирки под нужный тип ткани.

Правильная сушка тоже играет свою роль. Следует избегать прямых солнечных лучей, разрушающих оптические отбеливатели и вызывающих пожелтение. Лучший вариант, чтобы вещи сохли в тени, но при оптимальной циркуляции воздуха.

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