Хакер-баскетболист: французский суд арестовал российского спортсмена Касаткина

Ранее его задержали в Париже по запросу США.

Французский суд арестовал российского баскетболиста Даниила Касаткина. Еще в июне его задержали в парижском аэропорту по запросу США, и теперь россиянину грозит экстрадиция.

Вашингтон считает, что наш спортсмен якобы состоит в хакерской группировке, которая атаковала сразу 900 американских организаций, в том числе и правительственных.

Доказательства вины Касаткина представлены не были. Тем не менее, россиянина держат как самого настоящего преступника.

Адвокат рассказала об ужасных условиях содержания, и что здоровье спортсмена ухудшается.