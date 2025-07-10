Хакер-баскетболист: французский суд арестовал российского спортсмена Касаткина

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Баскетболиста Касаткина арестовали во Франции

Фото, видео: Константинов Максим/ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее его задержали в Париже по запросу США.

Французский суд арестовал российского баскетболиста Даниила Касаткина. Еще в июне его задержали в парижском аэропорту по запросу США, и теперь россиянину грозит экстрадиция.

Вашингтон считает, что наш спортсмен якобы состоит в хакерской группировке, которая атаковала сразу 900 американских организаций, в том числе и правительственных.

Доказательства вины Касаткина представлены не были. Тем не менее, россиянина держат как самого настоящего преступника.

Адвокат рассказала об ужасных условиях содержания, и что здоровье спортсмена ухудшается.

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Хакер-баскетболист: французский суд арестовал российского спортсмена Касаткина

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