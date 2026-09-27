Отказ в приеме наличных: когда он законен и что делать, если банк неправ

Юлия Суворова: банк не примет наличные только при отсутствии кассового узла

Банк вправе отказать в приеме наличных только в одном случае — если в отделении нет кассового узла. Об этом в интервью РИА Новости сообщила юрист Юлия Суворова.

Специалист подчеркнула, что во всех других ситуациях финансовое учреждение не может отклонить запрос клиента. По словам эксперта, кредитная организация в таком случае обязана принять бумажные деньги и провести необходимую операцию.

Она также напомнила о возможности граждан расплачиваться национальной валютой по ее номинальной стоимости. Это право жестко закреплено в российском правовом поле. В частности, Суворова сослалась на 140-ю статью Гражданского кодекса РФ и 30-ю статью закона о Центральном банке.

Если сотрудники отказываются принимать купюры, юрист советует незамедлительно потребовать официальные разъяснения. Когда конфликт не удается решить мирно, эксперт рекомендует подавать жалобы в Роспотребнадзор или Банк РФ.

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