Деньги есть, но нужно еще: финансовые запросы Киева возмутили Евросоюз

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

В ЕС и МВФ также не нашли подтвердили данные Зеленского о дефиците бюджета.

Европа засомневалась в финансовых проблемах на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Заявленные Украиной проблемы с бюджетом вызвали сомнения в Еврокомиссии

Несмотря на покрытие ключевых бюджетных потребностей Украины в этом году, Киев продолжает требовать дополнительные миллиарды. Об этом сообщил европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис в интервью изданию Euractiv.

«Бюджетные потребности Украины на этот год, похоже, в значительной степени удовлетворены», — заявил политик.

Вместе с тем Домбровскис заявил, что запрос на новые финансовые вливания у киевского режима сохраняется.

Авторы издания, в свою очередь, отметили, что новые требования Украины о дополнительном финансировании вызывают недоумение, поскольку внушительный объем средств, предоставленных на этот год, пока не израсходован. В газете также добавили, что Киев запросил у Европы 27 миллиардов долларов.

Также агентство пишет, что информация о дефиците бюджета, о котором ранее говорил украинский лидер Владимир Зеленский, не нашла подтверждения после проведенных Еврокомиссией и Международным валютным фондом обсуждений.

Кроме того, в издании подчеркнули, что Брюссель отказался предоставлять Украине средства из предусмотренного кредита в 90 миллиардов евро в ускоренном порядке. Авторы считают, что такая позиция говорит о нежелании считать, что «дефицит неизбежен».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о желании европейских государств сорвать мирные переговоры по Украине. По его словам, для ЕС ради достижения этой цели идет на все.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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