Доступ к биометрическим сервисам в РФ будет расширен

Они станут доступны еще для 20 миллионов россиян.

Россиянам расширят доступ к биометрическим сервисам. Как пишут «Известия», сейчас ими пользуются около шести миллионов человек. А скоро к ним прибавится еще 20 миллионов — то есть, каждый пятый житель страны.

Это станет возможным после выхода приказа Минцифры. Там намерены разрешить использовать в Единой биометрической системе данные, которые ранее собрали банки. Это позволит пользователям без повторной регистрации бесконтактно оплачивать покупки, проезд, открывать счета. Для активации этих возможностей нужно будет дать свое согласие.

При этом, как отмечается, изменения никак не скажутся на безопасности обработки и хранения данных.