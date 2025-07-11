Их хиты знают все: раскрыты имена хедлайнеров премии «Звезды Дорожного радио»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 57 0

На премии «Звезды Дорожного радио» выступят Игорь Крутой, SHAMAN и многие другие

Хедлайнеры народной премии «Звезды Дорожного радио»

Фото: ЕМГ

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Масштабное музыкальное событие по традиции пройдет в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга. В этом году вручение состоится 7 декабря.

Генеральный директор крупнейшего радиохолдинга страны «Европейская медиагруппа» (ЕМГ) Роман Емельянов раскрыл имена хедлайнеров XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио» в беседе с 5-tv.ru.

Масштабное музыкальное событие по традиции пройдет в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга. В этом году вручение премии состоится 7 декабря. На сцене ледовой арены в этот день соберутся всенародно любимые артисты, которые исполнят свои самые душевные хиты. Многие из них станут участниками премии впервые, отмечает Емельянов.

Своими хитами зрителей порадуют такие артисты как Игорь Крутой, SHAMAN, Татьяна Буланова, Алексей Чумаков, Денис Клявер, Ярослав Сумишевский, Ираклий Пирцхалава, Александр Добронравов, Юлия Михальчик, группа «Братья Гримм» и специальные гости, чьи имена пока остаются в секрете.

«В этот раз мы снова найдем, чем удивить искушенную публику культурной столицы», — говорит Роман Емельянов.

Роман Емельянов. Фото: ЕМГ

Шоу «Дорожного радио» стало важной частью культурной жизни Северной Столицы, а его телеверсия, которую показывает «Пятый канал», собирает у экранов миллионы зрителей на новогодних каникулах и дарит ощущение праздника в любой точке мира.

Главное правило премии остается неизменным на протяжении всего времени — ее победителей выбирают сами радиослушатели. Эту престижную награду получат те артисты, чьи песни в течение всего года возглавляли хит-парад «Звезды Дорожного радио. Топ-10».

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN представил новую песню «Она того стоит». Композиция появилась на цифровых музыкальных площадках в День семьи, любви и верности.

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